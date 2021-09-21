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الثلاثاء، 21-09-2021 08:46 م

مدير مستشفيات البشير المستقيل : الخلاف ليس شخصي مع وزير الصحة

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الوكيل الاخباري - قال مدير مستشفيات البشير المستقيل عبد المانع السليمات، الثلاثاء، إن المستشفيات تحتاج إلى 650 ممرضة، مشيرا إلى أن "الخلاف" مع وزارة الصحة حول عدم الاستجابة للمطالب بتزويد المستشفى بالكوادر.

وأوضح السليمات لبرنامج صوت المملكة، أن "هناك عدة تراكمات للاستقالة كان أولها عدم الاستجابة لطلبات الكوادر الطبية وخصوصا التمريض، إضافة إلى أن وزير الصحة فراس الهواري اتخذ "قرارات مصيرية" تخص مستشفيات البشير "دون الرجوع أو الاستشارة أو مشاركة إدارة المستشفى بها".

"الخلاف ليس شخصي مع وزير الصحة ... الخلاف هو حول طلبنا الكوادر نظرا للضغط في العمل في مستشفيات البشير وهناك عدم استجابة"، وفق السليمات.

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