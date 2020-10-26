الإثنين 26-10-2020
الوكيل الاخباري

مدير مستشفيات البشير: سعد جابر كان يقول لي دبر حالك !

زريقات يكشف سبب الاكتظاظ في مستشفى الإسعاف والطوارئ

اعلان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

تعليمات هامة للأردنيين صادرة عن وزارة الصحة بسبب كورونا

تحذير من سيناريو الكارثة بالاردن على خطى دول اوروبية

تعليق الدوام في هيئة الإعلام 48 ساعة

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء

الهياجنة : كورونا أضاف عبئا جديدا على الجهاز الصحي الأردني المثقل

16 إصابة بكورونا في مبنى وزارة التنمية الاجتماعية

إصابة وزير الأوقاف بفيروس كورونا




الإثنين، 26-10-2020 09:52 م

مدير مستشفيات البشير: سعد جابر كان يقول لي دبر حالك !

1


الوكيل الاخباري - قال مدير مستشفيات البشير، محمود زريقات إنه كان يشتكي لوزير الصحة السابق سعد جابر حول الاكتظاظ وعدم توفر أسرة كافية للمرضى في المستشفى؛ فكان يرد علي بالقول "دبّر حالك".
اضافة اعلان

وأضاف زريقات في تصريحات لـ"المملكة" تعليقا على انتشار صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر اكتظاظا للمرضى داخل طوارئ البشير: "المشكلة أن مستشفى البشير تعالج كل شيء، وليس كورونا فقط".

وتابع: "من أسباب استقالتي أنني كنت أطالب بالانتقال للمبنى الجديد، ولكن وزير الصحة السابق سعد جابر لم يستمع إلى كلامي حول ذلك".

وأوضح أن سبب الاكتظاظ أننا لم ننتقل إلى المبنى الجديد، مردفاً: "تفاجأت بقرار الدكتور سعد جابر بتحويل مستشفى البشير في يوم وليلة ليكون مخصصا لمرضى كورونا".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
fbad43b49532a544b73e7b9af81846c0

زريقات يكشف سبب الاكتظاظ في مستشفى الإسعاف والطوارئ

10202019202825668504321

اعلان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

obidat

تعليمات هامة للأردنيين صادرة عن وزارة الصحة بسبب كورونا

10202019204459239553450

تحذير من سيناريو الكارثة بالاردن على خطى دول اوروبية

5edd1c5c79de4

تعليق الدوام في هيئة الإعلام 48 ساعة

SCHOOL-CLASS

تعليق دوام مدرستين في الرصيفة لمدة يومين

أخبار متعلقة
jordan-coronavirus-nurse-heart-RTS37P1U-HiRes-630x420

وزير الصحة للوكيل : منحنى كورونا يتصاعد ولا مؤشرات لتراجع عدد الاصابات

file_202a8ad68d_1011559591

عبيدات للوكيل الاخباري : يجب الاستعداد للاسوأ

mrJemjwvJh4n2wRr5wJPF2UxNoBFHYCnZcFTqjzq

رسالة من وزارة الصحة للمواطنين

pic_91842

وليد المعاني : الحظر الشامل يجب ان لا يقل عن اسبوعين

rrrr

توضيح حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم

1886fb19-2600-4853-8cf4-7c0fde9ffebc

الصحة : ندرس الاغلاق الشامل ليومين في الاسبوع وزيادة ساعات الحظر المسائي