مدير مستشفيات البشير: سعد جابر كان يقول لي دبر حالك !

الوكيل الاخباري -

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قال مدير مستشفيات البشير، محمود زريقات إنه كان يشتكي لوزير الصحة السابق سعد جابر حول الاكتظاظ وعدم توفر أسرة كافية للمرضى في المستشفى؛ فكان يرد علي بالقول "دبّر حالك".وأضاف زريقات في تصريحات لـ"المملكة" تعليقا على انتشار صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر اكتظاظا للمرضى داخل طوارئ البشير: "المشكلة أن مستشفى البشير تعالج كل شيء، وليس كورونا فقط".وتابع: "من أسباب استقالتي أنني كنت أطالب بالانتقال للمبنى الجديد، ولكن وزير الصحة السابق سعد جابر لم يستمع إلى كلامي حول ذلك".وأوضح أن سبب الاكتظاظ أننا لم ننتقل إلى المبنى الجديد، مردفاً: "تفاجأت بقرار الدكتور سعد جابر بتحويل مستشفى البشير في يوم وليلة ليكون مخصصا لمرضى كورونا".