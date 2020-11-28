مدير مستشفيات البشير: مصابو كورونا بعد شفائهم سيلحق بهم العديد من الأمراض

الوكيل الاخباري -

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توقع مدير مستشفيات البشير الدكتور محمود زريقات، تسطيح وانخفاض المنحنى الوبائي في المملكة، في منتصف الشهر المقبل/ كانون الأول.وأضاف زريقات في تصريحات صحفية، أن هناك مؤشرات جيدة لاستقرار الوضع الوبائي في المملكة، خاصة بعد الانخفاض الملحوظ في عدد الاصابات اليومية لفيروس كورونا.وأعرب عن الالتزام الملحوظ مؤخراً من قبل المواطنين بإجراءات السلامة العامة ولبس الكمامة، قائلا: "الكمامة أعطت نتيجة واضحة في التقليل من الإصابة بالانفلونزا الموسمية ايضاً".وأشار زريقات، إلى أن مصابي فيروس كورونا بعد تعافيهم، سيلحق بهم الضرر ويتأثر الجهاز التنفسي لديهم، يصاحبه العديد من الأمراض كضيق في التنفس ونقص الاوكسجين.