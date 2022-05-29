مدير مستشفيات البشير ينفي ادخال اي اصابة بجدري القرود

الوكيل الإخباري – ياسر شطناوي



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نفى مدير مستشفيات البشير الدكتور علي العبداللات، إدخال أي إصابة بجدري القرود إلى قسم العزل بالمستشفى .



وشدد العبداللات في تصريح لـ "الوكيل الإخباري" إنه لم يسجل اي اصابة بجدري القرود ، وقسم العزل فارغ تماماً، وأي حديث غير ذلك أمر عارٍ عن الصحة.



وأكد في الوقت ذاته أن قسم العزل في المستشفى مُجهز تماماً بكل المعدات المطلوبة والفرق الطبية جاهزة للتعامل مع أي إصابة قد تُسجل .



وكان مواطنون راجعوا مستشفيات البشير تداولوا معلومات غير صحيحة ، عن تسجيل إصابة بجدري القرود في الأردن، وإدخالها قسم العزل في مستشفى البشير.



يشار الى ان وزارة الصحة جهزت قسماً خاصاً لعزل المصابين بحالات جدري القرود ضمن خطتها الاستباقية للتعامل مع أي أصابة قد تسجل في المملكة .