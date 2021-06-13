مدير هيئة النقل البري: نسعى لتطوير خدماتنا ضمن مواعيد محددة

الوكيل الاخباري -

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أكد مدير عام هيئة تنظيم النقل البري طارق الحباشنة، سعي الهيئة لتطوير خدمة النقل بحيث يتوفر لدينا نقل آمن ومتميز ضمن مواعيد محددة.وبين الحباشنة خلال اجتماع اللجنة الفنية لدراسة وتنفيذ إعادة هيكلة خطوط النقل الحضري في قاعة الشريف الحسين بن علي التابعة لبلدية الزرقاء، اليوم الأحد، أن مشروع النقل الحضري يهدف إلى توفير حافلات بمواصفات ذات جودة عالية، حيث سيكون هناك إعادة هيكلة لهذه الخطوط من خلال شركات لها تمويل واضح وكبير ومعنية بتقديم الخدمة حسب الشروط التي تضعها الهيئة.وأشار الحباشنة إلى "اننا نطمح من خلال هذا المشروع إلى زيادة نسبة مشاركة البلديات وإتاحة فرص العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية، مثلما نطمح إلى أن تكون خدمة النقل المتوفر في مجال النقل العام هي الخدمة المثالية التي تصل للمواطن لكي يشعر بوجود شيء جديد ومميز".