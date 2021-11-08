مدينتا إربد وبازل السويسرية تبحثان تطوير التعاون بينهما

الوكيل الاخباري - بحث رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى، الدكتور قبلان الشريف، اليوم الاثنين، مع وفد من مدينة بازل السويسرية أوجه التعاون المشترك في مجالات متعددة بما يفتح آفاق أوسع للتعاون القائم بينهما وتطويره.



وقال الشريف إن مدينة إربد، البالغ مساحتها 410 كليو مترات مربعة، شهدت تقدما كبيرا في مجموع الخدمات واحتضت العديد من اللاجئين السوريين، ما أثقل كاهل البلدية وجعلها تعمل باستمرار على رفع مستوى الخدمات خاصةً في مجال البيئة.

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