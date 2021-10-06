مذكرات تفاهم لتوفير التدريب الميداني لطلبة هندسة الهاشمية

الوكيل الاخباري - وقعت الجامعة الهاشمية اليوم الأربعاء، ثلاث مذكرات تفاهم لتوفير فرص التدريب النوعي في مجالات أنظمة الروبوت والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وأنظمة الطائرات المسيرة، وإمكانية إيجاد فرص العمل، وتطوير المهارات والقدرات لدى طلبة كلية الهندسة وأعضاء هيئة التدريس ومشرفي المختبرات.



ووقع المذكرات رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور فواز الزبون، ورئيس مجلس الإدارة/المدير التنفيذي للشبكة العامة لإنترنت الأشياء علي الشبلي، ورئيس الجمعية العربية للروبوت والذكاء الاصطناعي إسماعيل ياسين، والمدير التنفيذي لشركة مزار لأنظمة الروبوتات الذاتية المهندس منذر الصعبي.

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