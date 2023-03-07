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الثلاثاء، 07-03-2023 06:08 م

مذكرة بين غرفة التجارة الأميركية ومجموعة الأدوية البحثية العالمية

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الوكيل الاخباري - وقعت غرفة التجارة الأميركية، ومجموعة شركات الأدوية البحثية العالمية في الأردن، مذكرة تفاهم، لتحديد سبل العمل المشترك، وتنفيذ خدمات مساندة لدعم قطاع الصناعات الدوائية والبحوث العلمية.

وأكد رئيس الغرفة سامر جودة، أهمية المذكرة في تحديد أسس التعاون لدعم قطاع الأدوية في الأردن، سيما في مجال البحث والتطوير، مشيراً إلى دور الغرفة كممثل رسمي وداعم أساسي واستراتيجي لأعمال ونشاطات مجموعة شركات الأدوية.

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