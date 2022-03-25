مذكرة تعاون بين معهد الإعلام الأردني ومؤسسة فريدريش إيبرت

الوكيل الاخباري - وقع معهد الاعلام الاردني مذكرة تعاون مع مشروع الطَّاقة والمناخ في مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية، بهدف تمكين طلابه في الصحافة والإعلام الحديث بمجال الطَّاقة والمناخ.



وقال المعهد في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إنّه ومع تزايد وطأة التَّغير المناخي على كل الدول، رغم تفاوت السياسات المناخية وسياسات الطاقة، يُلاحظ غياب هذه المواضيع عن وسائل الإعلام، ولذلك تمَّ الاتفاق بين المعهد والمؤسسة على العمل سويا من أجل تعزيز وتفعيل التغطية الإعلامية لمواضيع المناخ والطاقة في الأردن.

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