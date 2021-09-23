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الخميس، 23-09-2021 04:54 م

مذكرة تعاون وتدريب بين العلوم التطبيقية والمكتب البيضاوي للدراسات والأبحاث

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الوكيل الاخباري - وقعت جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم مع مجموعة المكتب البيضاوي الدولية للدراسات والأبحاث، انطلاقاً من رؤية الجامعة بتطوير وتنمية الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية الوطنية والدولية.

ووقعت الاتفاقية رئيسة الجامعة الدكتور إيمان بشيتي، ومدير عام المجموعة الدكتور صقر الخرابشة، والتي تهدف إلى العمل على تدريب وتأهيل طلبة قسم اللغة الإنجليزية والترجمة في الجامعة، مما ينعكس إيجاباً على تنمية وتطوير قدراتهم ومهاراتهم في مجال الترجمة.

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