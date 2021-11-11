مذكرة تفاهم أردنية مصرية عراقية بشأن التكامل الصناعي

الوكيل الإخباري - في إطار زيارة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، لجمهورية مصر العربية، وقع وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي ووزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التكامل الصناعي بين الأردن ومصر والعراق، وسيتم توقيع الاتفاقية من الجانب العراقي خلال الفترة القادمة.

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وجاء توقيع الاتفاقية، استناداً لنتائج القمة الثلاثية التي انعقدت في الأردن العام الماضي، والتي أكدت أهمية تنفيذ حزمة من مشروعات التعاون بين الدول الثلاث، فضلا عن تعزيز الشراكة وتعميق التنسيق والتعاون والتكامل الاستراتيجي المشترك.



من جانبه، أكد الشمالي حرص الأردن على تعزيز التعاون المشترك مع مصر، في ظل العلاقات المتميزة التي تربط البلدين.



وأشار إلى أن زيارة سمو ولي العهد تأتي في إطار تعزيز التعاون القائم بين الأردن ومصر، وتمهيداً لبدء مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي.



كما واستعرض الوزيران ملف التعاون الثلاثي بين كل من الأردن ومصر والعراق وضرورة البناء على المباحثات والمفاوضات التي جرت خلال الأشهر الماضية والوصول إلى إطار عام لتحقيق التكامل الاقتصادي المشترك وتذليل أي عقبات تحول دون انسياب حركة التجارة، وكذلك تعزيز التعاون الصناعي بين شركات القطاع الخاص بالدول الثلاث.

