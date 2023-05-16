مذكرة تفاهم بين أردنية العقبة ومجلس المحافظة لبناء سكن للطالبات

الوكيل الاخباري - وقع رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات مذكرة تفاهم مع رئيس مجلس محافظة العقبة عماد عمرو، تهدف إلى بناء سكن للطالبات في حرم الجامعة الأردنية فرع العقبة.



وقال عبيدات إن الجامعة بنت خططها ومشاريعها، لتنسجم مع حاجات طلبتها في العملية التعليمية.



واكد حرص الجامعة على توفير أفضل الخبرات والشراكات، وأنجح البرامج التي بمقدورها صقل الخامات الطلابية، وإطلاقها سواء أكان السبيل هو البحث العلمي أم سوق العمل أم تمثيل الأردن والجامعة في المحافل الدولية المختلفة.

اضافة اعلان