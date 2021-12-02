مذكرة تفاهم بين أمانة عمان والمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري

الوكيل الاخباري - وقعت أمانة عمان الكبرى والمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، بحضور وزير الاشغال العامة والاسكان رئيس مجلس إدارة التطوير الحضري المهندس يحيى الكسبي، مذكرة تفاهم بهدف تبادل الخبرات والمعلومات الجغرافية لغايات استخدامها في العمل الرسمي بما يخدم تسريع الاجراءات التي تصب في خدمة المواطنين .



ووقع مذكرة التفاهم، اليوم الخميس رئيس لجنة أمانة عمان الدكتور يوسف الشواربة، ومدير المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري المهندسة جمانة العطيات.

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