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الأربعاء، 31-08-2022 09:15 م

مذكرة تفاهم بين الاردن واميركا لتقديم مساعدات بنحو 10 مليارات دولار

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الوكيل الاخباري - تبحث مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأسبوع المقبل، مذكرة التفاهم الجديدة بين الولايات المتحدة والأردن البالغة 10.15 مليار دولار لـ 7 سنوات مقبلة، بحسب وزارة الخارجية الأميركية الأربعاء.

وتزور ليف الأردن، في 3-4 أيلول/سبتمبر المقبل، ضمن جولة إقليمية تشمل تونس والاراضي المحتلة.

وتلتقي ليف، وفق بيان الخارجية الأميركية الصفدي، و"تناقش معه العلاقات الاستراتيجية الأردنية الأميركية والجهود المشتركة لتعزيز الاستقرار الإقليمي".

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وكذلك مذكرة التفاهم التي أعلن عنها الرئيس الأميركي جو بايدن خلال لقائه جلالة الملك عبدالله الثاني في مدينة جدة.

 

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