مذكرة تفاهم بين البلقاء التطبيقية والمركز الأردني للتصميم والتطوير

الوكيل الاخباري - وقعت جامعة البلقاء التطبيقية ،اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم مع المركز الأردني للتصميم والتطوير؛ بهدف صقل مهارات الطلبة في المجال العلمي من خلال التدريب.



وتهدف مذكرة التفاهم التي وقعها عن الجامعة رئيسها الدكتور أحمد العجلوني وعن المركز مديره العام العميد المهندس أيمن البطران إلى اكساب وصقل مهارات الطلبة في المجال العلمي من خلال التدريب الميداني لطلبة الجامعة من التخصصات التقنية / البرنامج الجامعي المتوسط في المركز الأردني للتصميم والتطوير والاستفادة من الأعمال والتصاميم والمشاريع التي يقدمها الطلاب المتدربين خلال فترة التدريب.

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