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الثلاثاء، 02-08-2022 08:27 م

مذكرة تفاهم بين البلقاء التطبيقية وشركة البرمجيات المتقنة

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الوكيل الاخباري - وقعت جامعة البلقاء التطبيقية، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مشتركة مع شركة البرمجيات المتقنة لتطوير البرامج والاستشارات؛ بهدف رفع المستوى التعليمي والعملي لطلبة الجامعة من خلال التدريب وعقد ورش العمل والمحاضرات في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وأكد رئيس الجامعة الدكتور أحمد العجلوني، خلال توقيعه المذكرة، أن الجامعة تحرص على بناء شراكات واتفاقيات تعاون مشترك مع مختلف القطاعات الوطنية وخاصة قطاع تقنيات المعلومات والاتصالات والبرمجيات تهدف من خلالها إلى تطوير مهارات وقدرات الطلبة في مجال تكنولوجيا المعلومات ومواكبة التطورات المتسارعة في هذا القطاع المهم.

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