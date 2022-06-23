الخميس 23-06-2022
الوكيل الاخباري
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مذكرة تفاهم بين البنك المركزي والجامعة الهاشمية

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الخميس، 23-06-2022 10:11 م

مذكرة تفاهم بين البنك المركزي والجامعة الهاشمية

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الوكيل الاخباري - وقعت الجامعة الهاشمية والبنك المركزي اليوم الخميس مذكرة تفاهم مشترك من أجل تحقيق تعاون مثمر وبناء في مجالات البحث العلمي بشكل يحاكي ويواكب التطورات والتقدم السريع والتغيرات في نماذج الأعمال المالية والمصرفية والتكنولوجيا المالية الحديثة .

ولتعزيز بناء القدرات والمهارات للطلبة بما يعزز تهيئة فرص التدريب والعمل للخريجين منهم في القطاع المالي والمصرفي وبما يلبي ويدعم حاجات سوق العمل.

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