مذكرة تفاهم بين التدريب المهني ومركز تصميم الألبسة

الوكيل الإخباري - وقعت مؤسسة التدريب المهني ومركز تصميم الألبسة وخدمات التدريب، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم في مجال التدريب المهني والتقني وتبادل الخبرات.

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ووقع المذكرة مدير عام المؤسسة المهندس أحمد الغرايبة، ورئيس هيئة مديري المركز المهندس إيهاب قادري، بحضور المدير التنفيذي للمركز حسان النسور.



وقال الغرايبة إن هذه المذكرة تأتي للتعاون في مجال تصميم وتطوير واعتماد المناهج و البرامج المهنية في مجال تصميم الأزياء وصناعة الألبسة، بما يواكب احتياجات السوق المحلي والدولي، إضافة إلى رفع كفاءة الكادر التدريبي لدى الجانبين والتعاون في مجال عقد الدورات التدريبية المختلفة حسب احتياجات سوق العمل.



وأضاف أن المؤسّسة حريصة على تعزيز تعاونها مع مركز تصميم الألبسة لتوفير برامج تدريبية نوعية للشباب الذكور والإناث.