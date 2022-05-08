مذكرة تفاهم بين الجامعة الأردنية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي

الوكيل الاخباري - وقّعت الجامعة الأردنية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم لتطوير التعاون الأكاديمي المؤسسي بين الطرفين، ودعم جهود تقوية دراسات اللغة الإسبانية في الجامعة.



وبحسب المذكرة، التي وقعها رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات، والسفيرة الإسبانية لدى المملكة أرانثاثو بانيون دابالوس، سيُزوّد قسم اللغات الأوروبية / شعبة اللغة الإسبانية في كلية اللغات الأجنبية في الجامعة بمُحاضر متخصّص باللّغة الإسبانية اعتبارا من العام الجامعي 2022-2023.

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