مذكرة تفاهم بين الجمارك الأردنية ونظيرتها الفلسطينية

الوكيل الإخباري - وقعت دائرة الجمارك الأردنية والضابطة الجمركية الفلسطينية اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم للتدريب في مركز التدريب الإقليمي الجمركي التابع للدائرة.

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وأكد مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك المهندس جلال القضاة، أهمية دعم الأشقاء في الضابطة الجمركية الفلسطينية، مشيرا إلى التوجيهات الملكية السامية دوماً في تمكين الأشقاء في فلسطين، والوقوف إلى جانبهم في مختلف المجالات.



وأشاد قائد الضابطة الجمركية الفلسطينية اللواء إياد بركات، بجهود الجمارك الأردنية وتقديمها المساعدة والخبرات اللازمة لتمكين الضابطة الجمركية الفلسطينية من القيام بواجباتها الوظيفية على أكمل وجه.



وجال الوفد الفلسطيني على مديريات دائرة الجمارك ومبنى جمرك عمان الجديد، بهدف الاطلاع على آليات العمل الجمركي ومشاريع الدائرة المتطورة لتحسين الخدمات الجمركية المقدمة للمواطنين والتجار والمستثمرين.