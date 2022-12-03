مذكرة تفاهم بين الحوسبة الصحية ومسارات المعرفة لإطلاق منصة حكيم همم

الوكيل الإخباري - وقعت شركة الحوسبة الصحية مذكرة تفاهم مع شركة مسارات المعرفة لتقنية المعلومات؛ وهي شركة سعودية متخصصة في مجال تطوير وادارة منصات تنمية المهارات والتعليم الإلكتروني، لإطلاق منصة "حكيم – همم" التعليمية الإلكترونية، حول التطوير المهني في مجال القطاع الصحي في الأردن.

اضافة اعلان



وقالت شركة الحوسبة في بيان صحفي اليوم السبت، إن مذكرة التفاهم التي وقعها رئيس مجلس إدارة شركة الحوسبة الصحية الدكتور رامي فراج، سيعمل بموجبها الطرفان معاً لإطلاق منصة تعليم إلكترونية تحت اسم "Hakeem.Himam.com" تركز على التطوير المهني وبناء قدرات كوادر القطاع الصحي في الأردن، بينما ستقوم "الحوسبة الصحية" بالترويج للمنصة لدى أبرز مؤسسات الرعاية الصحية في الأردن؛ وزارة الصحة الأردنية، الخدمات الطبية الملكية ومجلس التمريض الأردني وغيرها.



وستقوم شركة مسارات بمنح "الحوسبة الصحية" ترخيصاً مجانياً لمنصتها التعليمية الإلكترونية "حكيم – همم" والتي توفر عددا هائلا من المواد التدريبية والتعليمية، إلى جانب تقديم 30 منحة دراسية ممولة بالكامل لدورة Micro-MBA من جامعة كاليفورنيا "ريفر سايد".



كما ستقوم شركة مسارات بتقديم الدعم وصيانة جميع الجوانب الفنية للمنصة، بالإضافة إلى تزويد شركة الحوسبة الصحية بلوحة قيادة وتحكم إدارية، والربط مع الجامعات العالمية الرائدة وإضافة مقرراتها إلى المنصة.



وأكد فراج أهمية مذكرة التفاهم مع شركة مسارات المعرفة لتقنية المعلومات لتحسين واقع الرعاية الصحية في المملكة والارتقاء به لمستويات تنافس تلك المعمول بها عالمياً، مشيراً إلى أن إطلاق هذه المنصة سيسهل وصول الوزارات والمؤسسات والأفراد العاملين في القطاع الصحي لدورات تدريبية معتمدة عالمياً للتطوير المهني المستمر كل في مجاله.



وقال الرئيس التنفيذي لشركة الحوسبة الصحية، المهندس عمر عايش، إن الشركة قطعت أشواطاً كبيرة في سبيل إثراء الرعاية الصحية من خلال المعارف والعلوم وستواصل العمل على تنفيذ برامجها وخططها الاستراتيجية لتحقيق الأهداف التي أنشئت لأجلها من خلال توفير حلول تقنية فعالة لتعزيز جودة وكفاءة خدمات الرعاية الصحيّة في المملكة.



وقال رئيس مجلس إدارة شركة مسارات المعرفة لتقنية المعلومات عبدالوهاب البتير إن الأردن سباق في تطوير وتبني التكنولوجيا الحديثة في القطاع التعليمي، وأنه يتمتع بموارد بشرية ذات كفاءات عالية في مختلف القطاعات وبخاصة التقني والصحي والتعليمي.



وأكد أن مذكرة التفاهم مع شركة الحوسبة الصحية ستكون خطوة بناءة لتعزيز وتنمية هذه الكفاءات.



وقالت الرئيس التنفيذي لشركة مسارات المعرفة لتقنية المعلومات الدكتورة آلاء القايدي إن منصة "حكيم - همم" ستوفر دورات تعليمية من جامعات عالمية مثل جامعة كاليفورنيا ريفرسايد والكلية الأميركية للمدراء التنفيذيين في القطاع الصحي وغيرها، مشيرةً إلى أن كل من يستكمل متطلبات الدورات سيحصل على شهادات من الجامعات والكليات المقدمة لها مباشرةً من خلال المنصة.