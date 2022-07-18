مذكرة تفاهم بين الخدمات الطبية وجامعة العلوم والتكنولوجيا في مجال البحث العلمي

الوكيل الإخباري- وقعت في مديرية الخدمات الطبية الملكية اليوم الاحد مذكرة تفاهم بين الخدمات الطبية الملكية وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية.

اضافة اعلان



وتضمنت المذكرة التي وقعها مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف زريقات ورئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية الأستاذ الدكتور خالد السالم على تعزيز التعاون العلمي والبحثي لتحقيق اعلى مستوى من الأبحاث العلمية والطبية وتعزيز بناء القدرات وتمكين العاملين في هذا المجال من إجراء البحوث في كافة المجالات بما يخدم التطورات العلمية والطبية.



وقال العميد الطبيب زريقات أن جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية تعد صرحاً أكاديمياً مميزاً، وأن هذه المذكرة تسعى للتطوير والتحديث في منظومة التعليم والبحث لمواكبة اخر التطورات الطبية.



ومن جهته أشاد الأستاذ الدكتور السالم بالجهود التي تبذلها الخدمات الطبية الملكية في تقديم الخدمة النوعية والرعاية الصحية لشريحة كبيرة من المجتمع، أضافة الى التميز في كافة المجالات العلمية والبحثية.



حضر توقيع المذكرة عدد من كبار ضباط مديرية الخدمات الطبية الملكية وعميد البحث العلمي في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية.

