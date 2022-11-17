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الخميس، 17-11-2022 05:29 م

مذكرة تفاهم بين الزراعة والجغرافي الملكي

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الوكيل الاخباري - وقعت وزارة الزراعة والمركز الجغرافي الملكي، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم، للتعاون في مجال نظم المعلومات الجغرافية، المتعلقة بخرائط الغطاء النباتي، التربة، الخرائط الجيولوجية، الكنتور، الأودية، والاستشعار عن بعد.

ووقع المذكرة التي رعاها وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، مدير عام المركز الجغرافي الملكي، العميد المهندس معمر كامل حدادين، وأمين عام وزارة الزراعة المهندس محمد الحياري.

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