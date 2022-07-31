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الأحد، 31-07-2022 05:17 م

مذكرة تفاهم بين الصندوق الهاشمي لتنمية البادية والجامعة الأردنية

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الوكيل الاخباري - برعاية سمو الأميرة بسمة بنت علي/ رئيس مجلس أمناء الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية، وقع الصندوق، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم، مع كلية الزراعة في الجامعة الأردنية، وذلك لدعم أطر التعاون المشترك بينهما، وتطوير آليات البحث العلمي والقطاع الزراعي في المملكة وخاصة البادية الأردنية.

ووقع المذكرة عن الصندوق مديره العام جمال الفايز، وعن الجامعة الأردنية رئيسها الدكتور نذير عبيدات، بحضور عدد من المعنيين من كلا الجانبين.

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