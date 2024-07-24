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الأربعاء، 24-07-2024 07:16 م

مذكرة تفاهم بين الصندوق الهاشمي لتنمية البادية والشركة المتساندة للمشاريع الزراعية

فاروق 1


الوكيل الإخباري - وقع الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية، والشركة المتساندة للمشاريع الزراعية، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم، تهدف إلى دراسة إمكانية إنشاء مشاريع زراعية في مناطق البادية الأردنية.

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ووقع المذكرة مدير عام الصندوق جمال طراد الفايز، ورئيس مجلس إدارة شركة تجانس لتملك وإقامة المشاريع التجارية "الشركة المتساندة" خليل أبو الرب.


وقال الفايز إن المذكرة جاءت في إطار سعي الصندوق لتحسين مستوى معيشة أبناء البادية الأردنية، وإيجاد فرص عمل للحد من معدلات الفقر والبطالة، وجذب الاستثمارات لمناطق البادية لتحقيق الاستقرار المعيشي لأبنائها، ودفع عجلة التنمية المستدامة.

وأضاف أنه في ضوء المذكرة التي تتضمن عدة مراحل، سيجري التوسع في آليات عمل المشروع ومدخلاته الإنتاجية والزراعية والفنية تباعا بعد كل مرحلة، موضحا أن هذا المشروع الاستثماري سيركز في مرحلته الأولى على زراعة المحاصيل الإستراتيجية مثل الذرة العلفية، القمح التقليدي، التريتيكال" حب هجين القمح والشليم"، وبذور الكتان، وفول الصويا، بحيث يوفر فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي، وهو بمثابة برنامج يمكن توسيعه وتكراره.


وبين أن المشروع يتضمن دورتين زراعيتين على مدار العام، ما سيوفر 30 فرصة عمل لأبناء المجتمع المحلي، لافتا إلى أنه يمكن زيادة المساحات المزروعة تدريجيا وعدد فرص العمل للوصول إلى كامل الأهداف الاستراتيجية للمشروع.


وأشار الفايز إلى أن البادية الأردنية تمتلك أراض يمكن استغلالها، ولكن البعد الجغرافي وندرة المياه، تشكلان أكبر التحديات والتي سيعمل الصندوق على حلها ومواجهتها من خلال المذكرة، عبر اتباع أحدث أساليب وطرق الزراعة والري، واستغلال المصادر المائية المتوفرة بالشكل الأمثل، والاستفادة أيضا من قدرات وكفاءات المجتمع المحلي.


من جانبه، قال أبو الرب إنه في ضوء النجاحات التي سيحققها المشروع، سيتم مضاعفة مساحات الأراضي المزروعة، وإدخال محاصيل زراعية جديدة، وتربية الأسماك والزراعة المائية في المناطق غير المستغلة، وإدخال المشاريع التكميلية" مزرعة الطاقة الشمسية في موقع المشروع " وبالتالي زيادة عدد أنواع وأصناف المنتجات الزراعية، ومضاعفة عدد فرص العمل، وتحقيق الاستقرار المعيشي لأبناء المجتمع المحلي وصولا إلى تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل.

 




 

 


 

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