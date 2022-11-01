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الثلاثاء، 01-11-2022 06:45 م

مذكرة تفاهم بين العدل والسياحة للإشراف على تنفيذ بدائل العقوبات السالبة

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الوكيل الاخباري - وقع أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية القاضي الدكتور سعد اللوزي، وأمين عام وزارة السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، مذكرة تفاهم للإشراف على تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية.

وقال اللوزي، اليوم الثلاثاء، إن بدائل العقوبات السالبة للحرية أصبحت جزءا أساسيا من نظام العدالة الجزائية في الأردن، إذ أدخلت تلك البدائل إلى قانون العقوبات عام 2017 بعد التعديل الذي جرى عليه، وفي عام 2022 جرى التوسع في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية وإدخال بدائل جديدة وهي الرقابة الإلكترونية.

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