مذكرة تفاهم بين العلوم والتكنولوجيا وبلدية الرمثا

الوكيل الاخباري - وقع رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور خالد السالم، ورئيس بلدية الرمثا الجديدة أحمد الخزاعلة، اليوم الأربعاء،مذكرة تفاهم تؤطر للتعاون المشترك بين الجانبين.



وتنص المذكرة على التعاون بين الجانبين في مجالات إجراء دراسات علمية وهندسية متخصصة، وتبادل الخبرات، وتقديم استشارات في المجالات الهندسية والإدارية وأنظمة المعلومات والحاسوب والبرمجيات، بالإضافة إلى تدريب طلبة الجامعة ضمن مشاريع البلدية المختلفة.

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