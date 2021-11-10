مذكرة تفاهم بين الكهرباء الوطنية والجامعة الألمانية

الوكيل الإخباري - وقعت شركة الكهرباء الوطنية والجامعة الألمانية –الأردنية مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدراسات المتخصصة بالنظام الكهربائي الأردني وتطويره وبناء القدرات من خلال برامج تدريب تعد الطلبة لسوق العمل.

ووقع المذكرة مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس امجد الرواشدة ورئيس الجامعة الألمانية الأردنية الأستاذ الدكتور علاء الحلحولي.

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وتأتي المذكرة ضمن سلسلة مذكرات تفاهم مشابهة توقعها شركة الكهرباء الوطنية مع الجامعات الأردنية كل على حدة، تشتمل على آلية التعامل مع مخرجات كل عمل أو مشروع مشترك، وضمان أفضل النتاجات وتحقيق الأهداف المنشودة من هذه الشراكات.



وقال المهندس الرواشدة في تصريح صحفي عقب التوقيع أن المذكرة تتيح استخدام البرمجيات والمعدات والأجهزة والبيانات المتوفرة لدى الفريقين لإجراء المزيد من الدراسات المتخصصة بالنظام الكهربائي الأردني وتطويره وتضمين للنشاطات اللامنهجية مثل عقد مؤتمرات وورش عمل مشتركة على الصعيدين المحلي أو الدولي والتي تساهم في تحقيق الغاية من هذه المذكرة.بالاضافة الى نشر الأبحاث والمقالات العلمية لكلا الفريقين لدى الجهات المختلفة محليًا ودوليًا.



وأكد أهمية المذكرة في فتح المرافق المتوفرة لدى الفريقين لغايات العمل على مشاريع البحث والتطوير المشتركة، وتطوير القدرات، خاصة وأن العالم يشهد موجة من التغيرات والتحديات المتلاحقة والتي تركت تأثيراتها وبصماتها الواضحة على مختلف القطاعات، ولعل أبرز هذه التغيرات؛ التقدم العلمي والتكنولوجي، وثورة المعرفة، والتغيرات الاقتصادية الأمر الذي أدى إلى أهمية تعزيز العلاقات التشاركية والتعاونية بين مؤسسات القطاع العام من جانب(شركة الكهرباء الوطنية) ومؤسسات القطاع الأكاديمي من جانب آخر (الجامعات).

