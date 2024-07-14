مذكرة تفاهم بين المحكمة الدستورية والجامعة الأردنية

الوكيل الإخباري - وقعت المحكمة الدستورية، والجامعة الأردنية، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي ونشر المعرفة حول مجال العدالة الدستورية.

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وأكد رئيس المحكمة الدستورية محمد المحادين، اهتمام المحكمة بأن يدرك الشباب أهمية وجود رقابة دستورية مستقلة على التشريعات كضمانة لحماية الحقوق الأساسية للمواطن باعتبار أن الدستور هو القانون الأسمى في الدولة، وأن أحكامه ومبادئه تعبر عن وجدان الأمة وثوابتها.



وثمن المحادين اهتمام الجامعة الأردنية بإقامة تعاون مع المحكمة الدستورية، مشيرا إلى أنه يعكس الفهم العميق لأهمية التشاركية في عمل مؤسسات الدولة من أجل نشر الوعي بالمبادئ والحقوق الدستورية وتعزيز مفاهيم المواطنة والانتماء لدى أبناء الوطن.



من جهته، قال رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات، إن الجامعة ومن خلال إيمانها بالعمل التشاركي مع المؤسسات الوطنية تفخر بأن تكون من الجامعات الأردنية التي توقع مذكرة تفاهم مع المحكمة الدستورية، مثمنا انفتاح المحكمة على المؤسسات الأكاديمية.



وبين أن الشراكة مع المؤسسات الوطنية تأتي في إطار الخطط التنفيذية للجامعة الأردنية، مؤكدا أن نقل المعرفة العملية من خلال المحاكاة يضع الطالب على الطريق الصحيح.