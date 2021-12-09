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مذكرة تفاهم بين النّزاهة ومكافحة الفساد وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

الخميس، 09-12-2021 05:49 م

مذكرة تفاهم بين النّزاهة ومكافحة الفساد وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

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الوكيل الاخباري - وقعت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتأطير سبل التعاون بين الطرفين وتأسيس شراكة استراتيجية للوقاية من الفساد وتوفير الدعم للمبادرات والبرامج والمشاريع في هذا المجال.

كما تهدف المذكرة التي جاءت على هامش احتفالات الهيئة باليوم الدولي لمكافحة الفساد إلى دعم دور الهيئة في إيجاد بيئة وطنية تعمل على مكافحة الفساد من الانتشار من أجل حماية الموارد ودعم دورها في ضمان تقديم الإدارة العامة على المستوى المحلي؛ خدمات نوعية للمواطنين بشفافية وعدالة تماشيًا مع مبادئ الحاكمية الرشيدة.

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