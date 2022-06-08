مذكرة تفاهم بين اليرموك والأكاديمية الليبية للدراسات العليا

الوكيل الاخباري - وقعت جامعة اليرموك والأكاديمية الليبية للدراسات العليا في طرابلس، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم في مجالات التعاون البحثي والأكاديمي.



وأكد نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، الدكتور موفق العموش، حرص جامعة اليرموك على تعزيز علاقات التعاون مع مختلف المؤسسات التعليمية على المستوى العربي والإقليمي والدولي، لافتاً إلى الاستعداد لتفعيل الشراكة الفاعلة مع الأكاديمية الليبية للدراسات العليا، والتي تحظى بسمعة علمية متميزة، سيما وأنها تختص بالدراسات العليا.

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