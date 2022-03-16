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الأربعاء، 16-03-2022 02:55 م

مذكرة تفاهم بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنتدى الاستراتيجيات

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الوكيل الإخباري - وقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنتدى الاستراتيجيات الأردني، مذكرة تفاهم للتعاون في إجراء التحليلات وحوارات السياسات وأنشطة كسب التأييد، بهدف إثراء عمليات التنمية الوطنية الرئيسة ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية المحلية.

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وقال البرنامج في بيان اليوم الأربعاء، إن الأنشطة المشتركة بين الطرفين ستعمل على إثراء مبادرات البرنامج الإنمائي وجهود المنتدى نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والنمو المستدام والازدهار للأردنيين كافة، بالإضافة الى الاستفادة من المزايا النسبية والخبرات ذات الصلة والشركاء، كما سيدعم الاتفاق بين الطرفين التشريعات والسياسات التي تسهم في تعزيز البيئة الاقتصادية.

 

وسيعمل البرنامج والمنتدى مع الشركاء الوطنيين للحصول على أفضل الخبرات العالمية، وتوليد بيانات موثوقة ودقيقة، وتوفير المشورة عالية الجودة بشأن سياسات الاستثمار المحلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الأردن. 

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