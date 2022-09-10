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السبت، 10-09-2022 02:44 م

مذكرة تفاهم بين بلدية الكرك ومركز تطوير الأعمال

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الوكيل الإخباري - وقع رئيس بلدية الكرك الكبرى المهندس محمد المعايطة ومدير مركز تطوير الأعمال غالب حجازي، اليوم السبت، مذكرة تفاهم ضمن مشروع تعزيز مشاركة النساء الاقتصادية في الأردن (مدد) الذي ينفذ بتمويل ودعم من الصندوق الائتماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي.

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وقال المعايطة، إن توقيع المذكرة يأتي ضمن خطة البلدية لدعم وتمكين المرأة اقتصاديا ودعم نشاطاتها وصولا إلى تحسين المستوى الاقتصادي والمعيشي لها.


وأضاف أن البلدية استحدثت وحدة لتمكين المرأة لتسيهل التواصل مع سيدات المجتمع المحلي، ما يسهم في دعم مشاريع السيدات التنموية وسهولة التشبيك مع المنظمات الدولية لدعم هذه المشاريع.

 




 

 


 

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