مذكرة تفاهم بين بلدية بني عبيد و"التعاونية لتدوير النفايات"

الوكيل الإخباري - وقع رئيس بلدية بني عبيد، المهندس جمال أبو عبيد، اليوم الاثنين، مع رئيس الجمعية التعاونية لتدوير النفايات حسين أبو جبل، مذكرة تفاهم مشتركة تسهم في رفع معدل استرجاع المواد القابلة للتدوير من النفايات.

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وأكد أبو عبيد أن الاتفاقية ستسهم أيضا في تقليل جمع النفايات والعبء المالي والبيئي على المكبات، إضافة إلى توفير فرص عمل إضافية للعاملين في القطاع غير الرسمي وتحسين دخلهم من خلال منحهم حرية الوصول للنفايات وفق ضوابط مدونة سلوك بين الطرفين وذلك لجمع المواد القابلة التدوير منها والاستفادة من عوائد بيعها للقطاعات الصناعية أو التجارية العاملة.



بدوره، أكد أبو جبل أن هذا التعاون سيمكن الطرفين من العمل على تعديل التعليمات والتشريعات المتعلقة بالقطاع غير الرسمي في إدارة النفايات الصلبة وتقنين وتصويب أوضاعهم بما يضمن الاعتراف بمهنتهم وتحسين ظروف عملهم ومعيشتهم وتحصيل كامل حقوقهم وذلك من خلال لجنة العمل التي ستتابع الأمر مع الجهات المؤسسات الرسمية المعنية.