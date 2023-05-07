مذكرة تفاهم بين تنشيط السياحة ودائرة الثقافة في أبوظبي

الوكيل الاخباري - وقعت هيئة تنشيط السياحة ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، مذكرة تفاهم تحدد أطر التعاون بينهما، تحقيقاً لأهدافهما المشتركة الرامية إلى دفع عجلة النمو السياحي، وإطلاق مبادرات لتعزيز التبادل السياحي والثقافي بين الجانبين، وتطوير تجارب وعروض متكاملة تلبي تطلعات الزوار.



وبحسب بيان للهيئة، اليوم الأحد، وقع المذكرة كل من مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبد الرزاق عربيات، ومدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي صالح محمد الجزيري، وذلك خلال فعاليات معرض سوق السفر العربي 2023.

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