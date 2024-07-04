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الخميس، 04-07-2024 05:13 م

مذكرة تفاهم بين جائزة الحسن للشباب وجمعية قرى الأطفال

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الوكيل الاخباري - وقعت جائزة الحسن للشباب، وجمعية قرى الأطفال الأردنية (SOS) اليوم الخميس، مذكرة تعاون لخدمة قضايا الشباب في الأردن.

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وتأتي المذكرة، التي وقعها مدير الجائزة أيمن المفلح، والمديرة الوطنية لجمعية قرى الأطفال رنا الزعبي، في إطار تعزيز التعاون والتواصل بين المؤسسات الشبابية.


وأكد المفلح أن المذكرة تنسجم مع الأهداف الاستراتيجية لجائزة الحسن وللجمعية، وبما يسهم في توفير الفرص للشباب وتنمية مهاراتهم، وتعزيز مشاركتهم المجتمعية، وتطوير القدرات الذاتية للأفراد، وتعزيز روح الانتماء والمواطنة الفاعلة.

 

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