الأربعاء 17-07-2024
الوكيل الاخباري
 

عاجل الدويري يكشف كواليس كمين القسام بتل الهوى

هذا ما فعلته إدارة السير بعد ورود شكوى من مواطن

صدور نظام جديد بالجريدة الرسمية - تفاصيل

وقف العمل ببرامج التوزيع وضخ المياه في هذه المحافظة على مدار الساعة

لقاء تعريفي بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في مؤتة

وزير الداخلية يرافقه مدير الأمن العام يزوران إدارة السير

مؤسسة ولي العهد والمستقلة للانتخاب تختتمان سلسلة جلسات تعريفية بقانون الانتخاب

بيان صادر عن الحكومة الاردنية

رئيس الديوان الملكي يتلقي وفدا من أبناء عشيرة العلاونة وآل حداد وفعاليات شعبية وشبابية

الامن العام يكشف غموض العثور على جزء من جثة بسلحوب ويكشف هوية الضحية

الأربعاء، 17-07-2024 07:35 م

مذكرة تفاهم بين جامعة آل البيت ودائرة الإفتاء العام

1721231713107


الوكيل الإخباري - وقع رئيس جامعة آل البيت الدكتور أسامة نصير وسماحة مفتي عام المملكة الشيخ أحمد الحسنات، اليوم الأربعاء مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك وتعزيزه.

اضافة اعلان


وأشاد نصير بعمق التعاون ما بين الجامعة والدائرة، مبينا أن المذكرة تصب في المصلحة العليا لكلا المؤسستين الوطنيتين لخدمة الباحثين والمجتمع.


وأشاد بمستوى الجامعة وبرامجها والتخصصات الشرعية التي تدرسها، مما أكسبها حضورا داخل المؤسسات الدينية في الداخل والخارج.


وعلى صعيد متصل، أقامت كلية الشريعة في الجامعة بمشاركة الحسنات وحضور نائب رئيس الجامعة الدكتور عمر العطين وعدد من عمداء الكليات احتفالا بالهجرة النبوية الشريفة.


وقال الحسنات إن الهجرة أولدت أمة من رحم المعاناة، مشيرا إلى تضحيات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الهجرة جاءت لتكون نقطة تحول في تاريخ البشرية، واتخذ النبي فيها كافة الأسباب المادية بالهجرة.


بدوره، بين عميد كلية الشريعة الدكتور أنس أبو عطا، أن الجامعة تبث في طلبتها رسالة آل البيت التي نقلت الأمة من التكوين إلى التمكين، لافتا إلى أن الحديث عن ذكرى الهجرة يمس واقعنا المعاصر من خلال الدروس والمحطات والصبر والثبات لحاضرنا، وتعطي إشارة لإرادة التغيير.


وأشار نائب عميد كلية الشريعة الدكتور عروة الدوري إن حدث الهجرة النبوية يوحي بضخامة الحدث وقوة الدروس والعبر التي يكتنزها، إذ وضعت الهجرة النبوي لنا خارطة طريق لبناء الأمة وتعزيز مقوماتها وحضارتها، فالهجرة تمثل تجربة حية للاحتكاك العملي بالواقع ومعايشته بمختلف تفاصيله وهمومه.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1721049443399

مؤسسة المتقاعدين العسكريين توجه رسالة هامة للمتقاعدين

1721159336660

55 مستفيدا ومستفيدة من صندوق المرأة يُشاركون بمهرجان صيف عمّان

1000514519

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي قبيلة بني عباد

1721227254082

وزير الزراعة يحاضر في أكاديمية الشرطة حول واقع القطاع الزراعي

617522881c14b

توسيع اعتماد مختبر الرقابة الدوائية في "الغذاء والدواء"

1721228824707

ورشة توعوية في جرش عن الوقاية من التسممات الغذائية وتلوث المياه

أخبار متعلقة
617522881c14b

توسيع اعتماد مختبر الرقابة الدوائية في "الغذاء والدواء"

1720990623478

مراكز شبابية في المحافظات تنفذ أنشطة متنوعة

1720706184034

مستشفى" السلط الجديد" يجري عملية نوعية لتصحيح العمود الفقري

1720703010435

مبادرة للتدريب على الابتكار في 4 مدارس حكومية

b20c5fa4-d506-4179-8744-7ca9a74ca15f

شباب العاصمة ونادي أبو نصير يحتفلان باليوبيل الفضي

2222-2

الملك يعزي ملك المغرب بوفاة والدته في اتصال هاتفي