مذكرة تفاهم بين جامعة آل البيت ودائرة الإفتاء العام

الوكيل الإخباري - وقع رئيس جامعة آل البيت الدكتور أسامة نصير وسماحة مفتي عام المملكة الشيخ أحمد الحسنات، اليوم الأربعاء مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك وتعزيزه.

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وأشاد نصير بعمق التعاون ما بين الجامعة والدائرة، مبينا أن المذكرة تصب في المصلحة العليا لكلا المؤسستين الوطنيتين لخدمة الباحثين والمجتمع.



وأشاد بمستوى الجامعة وبرامجها والتخصصات الشرعية التي تدرسها، مما أكسبها حضورا داخل المؤسسات الدينية في الداخل والخارج.



وعلى صعيد متصل، أقامت كلية الشريعة في الجامعة بمشاركة الحسنات وحضور نائب رئيس الجامعة الدكتور عمر العطين وعدد من عمداء الكليات احتفالا بالهجرة النبوية الشريفة.



وقال الحسنات إن الهجرة أولدت أمة من رحم المعاناة، مشيرا إلى تضحيات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الهجرة جاءت لتكون نقطة تحول في تاريخ البشرية، واتخذ النبي فيها كافة الأسباب المادية بالهجرة.



بدوره، بين عميد كلية الشريعة الدكتور أنس أبو عطا، أن الجامعة تبث في طلبتها رسالة آل البيت التي نقلت الأمة من التكوين إلى التمكين، لافتا إلى أن الحديث عن ذكرى الهجرة يمس واقعنا المعاصر من خلال الدروس والمحطات والصبر والثبات لحاضرنا، وتعطي إشارة لإرادة التغيير.



وأشار نائب عميد كلية الشريعة الدكتور عروة الدوري إن حدث الهجرة النبوية يوحي بضخامة الحدث وقوة الدروس والعبر التي يكتنزها، إذ وضعت الهجرة النبوي لنا خارطة طريق لبناء الأمة وتعزيز مقوماتها وحضارتها، فالهجرة تمثل تجربة حية للاحتكاك العملي بالواقع ومعايشته بمختلف تفاصيله وهمومه.