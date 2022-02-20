مذكرة تفاهم بين جامعة آل البيت ومديرية الدفاع المدني

الوكيل الاخباري - زار مدير الدفاع المدني العميد حاتم يعقوب جابر جامعة آل البيت حيث كان في استقباله رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور هاني الضمور ونائبي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد الحراحشة والأستاذ الدكتور بسام المحاسنة.

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وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك مستقبلاً ما بين مديرية الدفاع المدني والجامعة من خلال إبرام مذكرة تفاهم مشترك تخدم الجانبين في مجالات الكوارث الطبيعية والأزمات، وبين العميد جابر ضرورة تأطير التعاون ما بين الجانبين وبما يخدم المصلحة الوطنية مشيراً إلى أن التعاون ما بين الجامعة والدفاع المدني ضرورة لتغذية الحياة الأكاديمية من جهه والحياة والجامعية من جهة أخرى، مقدراً الجهود الكبيرة التي تبذلها إدارة جامعة آل البيت في دعم مديرية الدفاع المدني كما ثمن خطوات الجامعة التصحيحية لمسيرة التعليم من خلال ما قامت به الجامعة في مجالات السلامة العامة.

وأضاف العميد جابر أننا ومن خلال زياراتنا الميدانية لكافة مواقع ومديريات الدفاع المدني في كافة المحافظات لنشعر بالفخر ونحن نرى جامعة آل البيت وقد انتشرت على هذه المساحة الشاسعة وأن هناك رسالة حقيقية تؤدى من قبل إدارتها.

من جانبه ثمن الدكتور الضمور هذه الزيارة معرباً عن سعادة الجامعة وبالتعاون الكبير والمثمر ما بين الجانبين مستقبلاً خاصة في المشاريع الأكاديمية والبحثية وتبادل الزيارات والطلبة والتدريب مؤكدًا أن جامعة آل البيت لن تدخر جهدًا في دعم جهود مديرية الدفاع المدني والمؤسسات الوطنية كافة مضيفاً بأننا في الجامعة سنقدم كل ما بوسعنا من أبحاث ودراسات والدعم اللازم والحقيقي من اجل الاستمرار في تأدية رسالة الجامعة نحو المؤسسات الوطنية كما يريدها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم.

وقد حضر اللقاء مدير العمليات في الدفاع المدني المقدم احمد زيادات ومدير الكوارث المقدم طلال الجراح والكتور المهندس المقدم مصطفى السكر ومدير التدريب الرائد ناجح مقابلة ومن خبراء فرنسا الدكتور سعود القرعان ومن جانب الجامعة مساعد رئيس الجامعة للأزمات الأستاذ الدكتور مؤيد الشواقفة ومساعده الدكتور ضياء الدين السريحين ومدير دائرة العلاقات العامة والإعلام الدكتورة ريم الزعبي.