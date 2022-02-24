مذكرة تفاهم بين جامعة الحسين التقنية والبنك الأوروبي

الوكيل الاخباري - وقعت جامعة الحسين التقنية، إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) اليوم الخميس، مذكرة تفاهم لدعم تطوير مهارات الشباب في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، والسفيرة الكندية و السفيرة السويدية في الأردن.

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ووفقًا لبيان صادر عن الجامعة، فإن هذا التعاون الاستراتيجي بين الجامعة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يسعى إلى تعزيز فرص الوصول إلى مهارات متقدمة ذات صلة بسوق العمل، خاصة للنساء والشباب المهتمين بالحصول على وظائف في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.



وتنص المذكرة، وفقًا للبيان على تعاون البنك والجامعة مع مركز تدريب الكهرباء التابع لشركة الكهرباء الوطنية المساهمة، لتطوير خطط تدريب عملية متميزة في مجال الهندسة الكهربائية، سيخضع الطلبة خلالها للتدريب لمدة 8 أشهر في المركز، تتضمن انضمام الطلبة لفريق شركة الكهرباء لمدة 5 أشهر يحصلون خلالها على خبرة عملية.



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