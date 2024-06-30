مذكرة تفاهم بين جامعة العلوم والتكنولوجيا والصندوق الوطني لدعم المؤسسات

الوكيل الاخباري- وقعت جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية اليوم الأحد، مذكرة تفاهم مع الصندوق الوطني لدعم المؤسسات (نافس) التابع للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، بهدف تحسين أداء مؤسسات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في إقليم الشمال، من خلال رفع كفاءتها وزيادة قدرتها التنافسية.

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وسيعمل الطرفان بموجب المذكرة التي وقعها رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور خالد السالم، والأمين العام للمجلس الدكتور مشـــهور الرفـــاعي، على إرساء مبادئ التعاون بينهما في مجالات عديدة، تشمل التدريب وبناء القدرات البشرية في المجالات الإدارية والمالية، وتقديم الاستشارات الإدارية والمالية؛ لدعم مؤسسات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرات العاملين بها، بالإضافة إلى إجراء الدراسات ذات الصلة بتطوير مؤسسات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة.



وأوضح السالم، أن الجامعة تولي التدريب أهمية قصوى من خلال عقد العديد من الدورات وورش العمل، مؤكدا حرص الجامعة على دعم المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم وتشجيع المشروعات والأعمال الإبداعية، والاهتمام بخدمة المجتمع المحلي ورفع كفاءة أفراده.



وأشار إلى أن الجامعة لا تدخر جهدا في سبيل تمتين دورها في المسؤولية المجتمعية، ومساعدة الشركات المتوسطة والصغيرة في أداء دورها الوطني.

من جهته أشاد الرفاعي، بالدور الذي تقوم به الجامعة كشريك أساسي لمؤسسات التدريب المختلفة في المملكة، ودورها الريادي في التركيز على مجال التدريب والتنمية المستدامة، مؤكدا أهمية تفعيل دور الجامعة كمؤسسة رائدة مجتمعيا ومنح مؤسسات القطاع الخاص فرصة الانخراط والمشاركة في التنمية الاقتصادية بشكل مؤثر.