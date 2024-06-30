الأحد 30-06-2024
الوكيل الاخباري
 

قرار من وزارة التربية بشأن امتحان رياضيات التوجيهي

التربية تنشر أسئلة امتحان التوجيهي لمبحث الرسم الصناعي

الامن العام : العثور على شخصين متوفيين بعد بلاغ عن تغيّبهما

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

اعلان صادر عن رئاسة الوزراء

هام للراغبين بالتقدم للعمل على حساب التعليم الإضافي - رابط

"عريس أكتوبر" .. من هو شهيد الواجب محمد الفوارس ؟

مذكرة تفاهم بين جامعة العلوم والتكنولوجيا والصندوق الوطني لدعم المؤسسات

مستشفى إسرائيلي: استقبلنا 5 جنود أصيبوا بغزة الأسبوع الماضي

قصف في الشجاعية وحرق مسجد في رفح

الأحد، 30-06-2024 11:35 ص

مذكرة تفاهم بين جامعة العلوم والتكنولوجيا والصندوق الوطني لدعم المؤسسات

1719735188270


الوكيل الاخباري- وقعت جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية اليوم الأحد، مذكرة تفاهم مع الصندوق الوطني لدعم المؤسسات (نافس) التابع للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، بهدف تحسين أداء مؤسسات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في إقليم الشمال، من خلال رفع كفاءتها وزيادة قدرتها التنافسية.

اضافة اعلان


وسيعمل الطرفان بموجب المذكرة التي وقعها رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور خالد السالم، والأمين العام للمجلس الدكتور مشـــهور الرفـــاعي، على إرساء مبادئ التعاون بينهما في مجالات عديدة، تشمل التدريب وبناء القدرات البشرية في المجالات الإدارية والمالية، وتقديم الاستشارات الإدارية والمالية؛ لدعم مؤسسات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرات العاملين بها، بالإضافة إلى إجراء الدراسات ذات الصلة بتطوير مؤسسات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة.


وأوضح السالم، أن الجامعة تولي التدريب أهمية قصوى من خلال عقد العديد من الدورات وورش العمل، مؤكدا حرص الجامعة على دعم المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم وتشجيع المشروعات والأعمال الإبداعية، والاهتمام بخدمة المجتمع المحلي ورفع كفاءة أفراده.


وأشار إلى أن الجامعة لا تدخر جهدا في سبيل تمتين دورها في المسؤولية المجتمعية، ومساعدة الشركات المتوسطة والصغيرة في أداء دورها الوطني.
من جهته أشاد الرفاعي، بالدور الذي تقوم به الجامعة كشريك أساسي لمؤسسات التدريب المختلفة في المملكة، ودورها الريادي في التركيز على مجال التدريب والتنمية المستدامة، مؤكدا أهمية تفعيل دور الجامعة كمؤسسة رائدة مجتمعيا ومنح مؤسسات القطاع الخاص فرصة الانخراط والمشاركة في التنمية الاقتصادية بشكل مؤثر.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2

التربية تنشر أسئلة امتحان التوجيهي لمبحث الرسم الصناعي

الأمن العام

الامن العام : العثور على شخصين متوفيين بعد بلاغ عن تغيّبهما

التربية والتعليم

قرار من وزارة التربية بشأن امتحان رياضيات التوجيهي

مبنى رئاسة الوزراء

اعلان صادر عن رئاسة الوزراء

1719738974037

1065 طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي في اربد اليوم

M63A8879

هام للراغبين بالتقدم للعمل على حساب التعليم الإضافي - رابط

أخبار متعلقة
عمل2

هام للأردنيين الباحثين عن فرص عمل

atik-yonetimi-nedir66502

ندوة حول الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة بالبلقاء التطبيقية

198298_1_1706084972

وزارة العمل: اللجنة الثلاثية ستنظر بالحد الأدنى للأجور في الأردن العام المقبل