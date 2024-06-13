مذكرة تفاهم بين جامعة اليرموك وجمعية الأطباء الأردنية الأميركية

الوكيل الاخباري - وقعت جامعة اليرموك وجمعية الأطباء الأردنية الأميركية، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم علمية بهدف التعاون لفتح فرص تدريبية أمام طلبة كلية الطب في جميع المؤسسات الصحية الأميركية والتعاون في المجالات البحثية والتعليمية.

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ووقع المذكرة من جانب الجامعة رئيسها الدكتور إسلام مسّاد، وعن الجمعية رئيسها الدكتور رائد حامد، بحضور عميد كلية الطب الدكتورة منار اللواما، وعميد كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية - مدير دائرة العلاقات والمشاريع الدولية الدكتور موفق العتوم.