مذكرة تفاهم بين جامعة مؤتة والكهرباء الوطنية في البحث والتدريب

الوكيل الاخباري - وقعت جامعة مؤتة وشركة الكهرباء الوطنية، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم للتعاون في مجالي إجراء دراسات خاصة بالنظام الكهربائي الأردني والتدريب الفني.



وتأتي هذه المذكرة، التي وقعها رئيس الجامعة الدكتور عرفات عوجان ومدير عام الشركة المهندس أمجد الرواشدة، بعد نجاح مشروع بحثي يتعلق بالمراقبة الذكية للنظام الكهربائي للباحثين من جامعة مؤتة الدكتور عبدالله العدينات والدكتور خالد العواسا.

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