مذكرة تفاهم بين جامعتي الأردنية والهاشمية

الوكيل الاخباري -

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وقعت المنظمة العالمية لتبادل الطلبة للخبرة الفنية "الأياستا" – الأردن، ومقرها كلية الهندسة في الجامعة الأردنية، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم مع الجامعة الهاشمية بهدف تفعيل سبل التعاون بين الجانبين.ونصت المذكرة على توفير فرص تدريبية لطلبة المنظمة الوافدين مقابل الطلبة الموفدين من كلية الهندسة في الجامعة، والتنسيق بين الجانبين في أي منح تدريبية للطلبة، إلى جانب عقد جلسات تعريفية لهم بفرص المنظمة وقواعدها وبرامجها، إضافة إلى تعزيز فرص التعاون في عدد من المجالات التي تهم طلبة كليتي الهندسة في الجامعتين.