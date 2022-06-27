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الإثنين، 27-06-2022 04:38 م

مذكرة تفاهم بين جامعتي العلوم والتكنولوجيا وسرت الليبية

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الوكيل الإخباري - وقعت جامعة العلوم والتكنولوجيا، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم مع جامعة سرت الليبية تعنى بمجالات التعاون البحثي والأكاديمي.

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ووقع المذكرة نائب رئيس الجامعة الدكتور أحمد العجلوني ورئيس جامعة سرت الدكتور سليمان الشاطر.


ونصت المذكرة على التعاون بين الجانبين في مجالات تنظيم النشاطات البحثية والإشراف المشترك على طلبة الدراسات العليا لدى الطرفين، وعقد البرامج الأكاديمية الخاصة قصيرة الأمد، بالإضافة إلى تبادل المواد والمعلومات الأكاديمية، والمشاركة في ورشات العمل واللقاءات الأكاديمية التي ينظمها الجانبان في مختلف حقول المعرفة.


وعلى هامش توقيع مذكرة التفاهم، زار أعضاء الوفد مكتبة الجامعة ومركز التعلم الإلكتروني والقاعات البحثية والتدريسية.

 




 

 


 

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