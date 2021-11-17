الأربعاء 17-11-2021
الوكيل الاخباري

الدكتور نذير عبيدات يوضح بشأن عودة الاغلاقات

الصحة توضح حول سبب ارتفاع اصابات كورونا

دوقة كورنوال تزور مدرسة الأميرة تغريد في القويسمة

دوقة كورنوال تشيد بما حققته المرأة الاردنية وتؤكد أهمية تمكينها

وفاة و3 إصابات بحادث سير في اربد

ارتفاع كبير على نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن

الاحتلال يطلق النار على فلسطيني بذريعة طعن جنديين بالقدس

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

السفارة المغربية في عمان تحتفي بالذكرى 66 لاستقلال المغرب

الملك يهنئ سلطان عُمان بالعيد الوطني لبلاده

الأربعاء، 17-11-2021 05:21 م

مذكرة تفاهم بين جامعتي اليرموك والبريمي العُمانية لتعزيز التعاون العلمي

11202116214426975273533


الوكيل الاخباري - وقعت جامعتا اليرموك والبريمي العُمانية، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم في مجال التعاون العلمي.

وتضمنت مذكرة التفاهم، التي وقعها عن جامعة اليرموك القائم بأعمال رئيسها الدكتور رياض المومني، وعن جامعة البريمي رئيسها، الدكتور عبود الصوافي، تبادل الخبرات وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة في مختلف الكليات والتخصصات الأكاديمية، وكذلك البحث العلمي والنشر والتعاون البحثي في تنفيذ الدراسات العلمية المشتركة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة التربية والتعليم

دوقة كورنوال تزور مدرسة الأميرة تغريد في القويسمة

w

دوقة كورنوال تشيد بما حققته المرأة الاردنية وتؤكد أهمية تمكينها

كورونا الوكيل

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

11202114164417920547970

السفارة المغربية في عمان تحتفي بالذكرى 66 لاستقلال المغرب

f

الملك يهنئ سلطان عُمان بالعيد الوطني لبلاده

9

الملك يهنئ العاهل المغربي بذكرى استقلال بلاده

أخبار متعلقة
1120211117320650712512

ندوة في اليرموك تعاين محطات في ذكرى الحسين

eee

توقيع اتفاقية برنامج تنفيذي في مجال التعليم العالي مع ليبيا

01302749-2fd9-4936-a58f-1f68f400f2a9

جامعة اليرموك تنظم يوماً توعوياً بمرض السكري

f

جمعية المحافظة تخرج ثالث أفواج طالبات معهد علوم الشريعة في العقبة

6c876527b447e1a0478383311809bf7e

قطر: جامعتا اليرموك والهاشمية تمثلان الأردن بمؤتمر عربي لتصميم التعلم

11202110164349508622286

جامعة اليرموك تبحث تعزيز التعاون الأكاديمي مع الملحقية الثقافية السعودية