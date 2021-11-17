مذكرة تفاهم بين جامعتي اليرموك والبريمي العُمانية لتعزيز التعاون العلمي

الوكيل الاخباري - وقعت جامعتا اليرموك والبريمي العُمانية، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم في مجال التعاون العلمي.



وتضمنت مذكرة التفاهم، التي وقعها عن جامعة اليرموك القائم بأعمال رئيسها الدكتور رياض المومني، وعن جامعة البريمي رئيسها، الدكتور عبود الصوافي، تبادل الخبرات وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة في مختلف الكليات والتخصصات الأكاديمية، وكذلك البحث العلمي والنشر والتعاون البحثي في تنفيذ الدراسات العلمية المشتركة.

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