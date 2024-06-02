الأحد 02-06-2024
الوكيل الاخباري
 

الحكومة تحيل موظفين الى التقاعد - اسماء

إرادة ملكية سامية بشأن رئيس الوزراء بشر الخصاونة

تعليمات قواعد حوكمة الشركات المساهمة لسنة 2024

عطلة عيد الأضحى من 16 وحتى 20 حزيران

حزب الله يستهدف موقع حدب يارون الإسرائيلي

بالفيديو.. حريق كبير في القدس المحتلة يمتد إلى "متحف إسرائيل"

القسام تقصف مقر قيادة الاحتلال بنتساريم وتستهدف دبابة بغزة

ولي العهد الكويتي الجديد يؤدي اليمين الدستورية نائبا للأمير

ملاجئ الأونروا برفح خالية من النازحين مع الهجوم الإسرائيلي

نتنياهو يسعى لسحب صلاحيات تعيين فريق التحقيق في هجوم أكتوبر من المحكمة العليا

الأحد، 02-06-2024 04:00 م

مذكرة تفاهم بين جمعية رجال الأعمال ومنتدى رجال الأعمال اللبناني الأردني

620242145238254894216


الوكيل الإخباري - وقعت جمعية رجال الأعمال الأردنيين ومنتدى الأعمال اللبناني الأردني اليوم الأحد، مذكرة تفاهم إطارية تهدف إلى تدعيم علاقات التعاون بين الجانبين و تعزيز التعاون المشترك، بما يخدم ويوسع آفاق العلاقات الاقتصادية بين مجتمع الأعمال في كلا البلدين.

اضافة اعلان


كما تهدف مذكرة التفاهم التي وقعها رئيس جمعية رجال الأعمال حمدي الطباع، ورئيس منتدى الأعمال اللبناني الأردني نسيم الدادا، إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.


وتسعى مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في إقامة الفعاليات والمؤتمرات والمنتديات التي تخدم تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية بين أعضاء الجانبين وتوثيق سُبل الاتصال والتعارف فيما بينهم وتقديم التسهيلات الممكنة في هذا المجال وتشجيع أعضاء كلا الجانبين على المشاركة فيها بالإضافة الى التعاون في تشجيع وتسهيل تبادل الخبرات والمعلومات المتاحة لدى كلا لطرفين حول فرص تنمية وتطوير مختلف القطاعات الاقتصادية وإقامة شراكات استراتيجية على المستوى المحلي والعربي والإقليمي.


كما تهدف إلى التعاون المشترك في عقد لقاءات ثنائية مع رجال الأعمال في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتعاون في مجال إعداد الدراسات والبحوث والإحصاءات والتقارير المشتركة في مختلف المجالات الاقتصادية الى جانب التعاون في عقد ندوات وورش عمل مشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.


وأكد الطباع أن العلاقات الأردنية اللبنانية تاريخية واستراتيجية تمتاز بعراقتها المتجذرة والتي تمثل حلقة متميزة وأنموذجا يُحتذى في العمل العربي المشترك، مشيرا إلى أهمية العمل المشترك لبحث آفاق الفرص الاستثمارية خاصة في القطاعات الاقتصادية الواعدة ذات الاهتمام المشترك.


وبين أن الأردن يتمتع بالعديد من المزايا الاستثمارية الجاذبة والتي توفر للمستثمرين بيئة آمنة للاستثمار مع تعدد الاتفاقيات التجارية الحرة ووجود العديد من المناطق الحرة والتنموية.


وقدم خلال توقيع مذكرة التفاهم التي حضرها أعضاء من مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال ومجلس الأعمال الأردني اللبناني، موجزا حول دور الجمعية في تعزيز علاقات الأردن الاقتصادية والاستثمارية مع لبنان، والترويج للمزايا والحوافز والفرص الاستثمارية التي يتمتع بها الأردن.


بدوره أكد الدادا أن مذكرة التفاهم ستعزز التعاون وتبادل الخبرات في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين في ظل وجود العديد من الفرص المتنوعة على المستوى التجاري والاستثماري والتي يمكن استغلالها في تطوير العلاقات الأردنية اللبنانية.


وأشار الدادا إلى أن المنتدى يهدف إلى توفير بيئة مناسبة لترسيخ العلاقات بين أصحاب الأعمال والمستثمرين اللبنانيين والأردنيين، وتفعيل آفاق التجارة في كلا البلدين والتي تتضمن ترويج السلع والخدمات والاستشارات التي تشمل عدة قطاعات وتخصصات.


وقال إن غايات المنتدى تكمن في تقديم الدعم والمساندة لأصحاب الأعمال والمديرين التنفيذيين اللبنانيين المقيمين في الأردن فيما يخص أعمالهم وتشبيكهم مع نظرائهم الأردنيين لبحث سبل التعاون على جميع الصعد.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
مبنى رئاسة الوزراء - Copy

الحكومة تحيل موظفين الى التقاعد - اسماء

2202325135946732823449

إرادة ملكية سامية بشأن رئيس الوزراء بشر الخصاونة

0رئاسة_الوزراء

تعليمات قواعد حوكمة الشركات المساهمة لسنة 2024

عطلة

عطلة عيد الأضحى من 16 وحتى 20 حزيران

1717333205549

100 مليون دولار قيمة شهادات منشأ صناعة إربد الشهر الماضي

665c6794baa83

حوافز تشجيعية تستهدف إحالة 11 ألف موظف للتقاعد في أمانة عمان

أخبار متعلقة
664cf7ec5daa0

معهد تدريب مهني المفرق يحتفل بعيد الاستقلال

1676181497

السفيرة الرواندية تطلع على تجربة المدن الصناعية الأردنية

6799

"الطاقة المتجددة" يوقع 50 اتفاقية مع منشآت صناعية

d0591ee8-تمور-أردنية

مذكرة تفاهم بين سلطة وادي الأردن وجمعية التمور

82511255_3433682680040385_431228507658387456_n

الصفدي: الأردن مستمر بالوقوف إلى جانب الأونروا

1000475012

هيئة تنشيط السياحة: لم ندفع أي مبالغ مالية لأي مؤثر عالمي