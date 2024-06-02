مذكرة تفاهم بين جمعية رجال الأعمال ومنتدى رجال الأعمال اللبناني الأردني

الوكيل الإخباري - وقعت جمعية رجال الأعمال الأردنيين ومنتدى الأعمال اللبناني الأردني اليوم الأحد، مذكرة تفاهم إطارية تهدف إلى تدعيم علاقات التعاون بين الجانبين و تعزيز التعاون المشترك، بما يخدم ويوسع آفاق العلاقات الاقتصادية بين مجتمع الأعمال في كلا البلدين.

اضافة اعلان



كما تهدف مذكرة التفاهم التي وقعها رئيس جمعية رجال الأعمال حمدي الطباع، ورئيس منتدى الأعمال اللبناني الأردني نسيم الدادا، إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.



وتسعى مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في إقامة الفعاليات والمؤتمرات والمنتديات التي تخدم تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية بين أعضاء الجانبين وتوثيق سُبل الاتصال والتعارف فيما بينهم وتقديم التسهيلات الممكنة في هذا المجال وتشجيع أعضاء كلا الجانبين على المشاركة فيها بالإضافة الى التعاون في تشجيع وتسهيل تبادل الخبرات والمعلومات المتاحة لدى كلا لطرفين حول فرص تنمية وتطوير مختلف القطاعات الاقتصادية وإقامة شراكات استراتيجية على المستوى المحلي والعربي والإقليمي.



كما تهدف إلى التعاون المشترك في عقد لقاءات ثنائية مع رجال الأعمال في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتعاون في مجال إعداد الدراسات والبحوث والإحصاءات والتقارير المشتركة في مختلف المجالات الاقتصادية الى جانب التعاون في عقد ندوات وورش عمل مشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.



وأكد الطباع أن العلاقات الأردنية اللبنانية تاريخية واستراتيجية تمتاز بعراقتها المتجذرة والتي تمثل حلقة متميزة وأنموذجا يُحتذى في العمل العربي المشترك، مشيرا إلى أهمية العمل المشترك لبحث آفاق الفرص الاستثمارية خاصة في القطاعات الاقتصادية الواعدة ذات الاهتمام المشترك.



وبين أن الأردن يتمتع بالعديد من المزايا الاستثمارية الجاذبة والتي توفر للمستثمرين بيئة آمنة للاستثمار مع تعدد الاتفاقيات التجارية الحرة ووجود العديد من المناطق الحرة والتنموية.



وقدم خلال توقيع مذكرة التفاهم التي حضرها أعضاء من مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال ومجلس الأعمال الأردني اللبناني، موجزا حول دور الجمعية في تعزيز علاقات الأردن الاقتصادية والاستثمارية مع لبنان، والترويج للمزايا والحوافز والفرص الاستثمارية التي يتمتع بها الأردن.



بدوره أكد الدادا أن مذكرة التفاهم ستعزز التعاون وتبادل الخبرات في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين في ظل وجود العديد من الفرص المتنوعة على المستوى التجاري والاستثماري والتي يمكن استغلالها في تطوير العلاقات الأردنية اللبنانية.



وأشار الدادا إلى أن المنتدى يهدف إلى توفير بيئة مناسبة لترسيخ العلاقات بين أصحاب الأعمال والمستثمرين اللبنانيين والأردنيين، وتفعيل آفاق التجارة في كلا البلدين والتي تتضمن ترويج السلع والخدمات والاستشارات التي تشمل عدة قطاعات وتخصصات.



وقال إن غايات المنتدى تكمن في تقديم الدعم والمساندة لأصحاب الأعمال والمديرين التنفيذيين اللبنانيين المقيمين في الأردن فيما يخص أعمالهم وتشبيكهم مع نظرائهم الأردنيين لبحث سبل التعاون على جميع الصعد.