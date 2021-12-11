مذكرة تفاهم بين رجال الأعمال الأردنيين والأعلى للاقتصاد العربي الإفريقي

الوكيل الاخباري - وقعت جمعية رجال الأعمال الأردنيين واتحاد رجال الأعمال العرب مذكرة تفاهم مع المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الإفريقي، تهدف إلى تدعيم علاقات التعاون بين الطرفين.



وأوضح بيان للجمعية اليوم السبت، أن المذكرة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وتطوير العمل العربي المشترك، بما يوسع آفاق العلاقات الاقتصادية، وتسهيل تبادل الخبرات والمعلومات حول فرص التبادل التجاري بين الأردن وافريقيا، وإقامة المشاريع الاستثمارية، وعقد لقاءات ثنائية في المجالات ذات الاهتمام المشترك واستقبال الوفود التجارية من الأردن وإفريقيا.

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