مذكرة تفاهم بين شركة الكهرباء وجامعة مؤتة

الوكيل الإخباري - وقعت شركة الكهرباء الوطنية وجامعة مؤتة اليوم الأحد مذكرة تفاهم للتعاون في المجال البحثي وإجراء الدراسات الخاصة بالنظام الكهربائي الأردني وفي مجال التدريب الفني.

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ووقع المذكرة مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس أمجد الرواشدة ورئيس جامعة مؤتة الأستاذ الدكتور عرفات عوجان.



وأكد المهندس الرواشدة في تصريح صحفي عقب التوقيع أهمية المذكرة في فتح المرافق المتوفرة لدى الفريقين لغايات العمل على مشاريع البحث والتطوير المشتركة، وفقًا للقوانين والأنظمة والتعليمات واللوائح الناظمة لعمل الفريقين.

