الثلاثاء 13-07-2021
الوكيل الاخباري

مذكرة تفاهم بين صناعة الأردن وتجارة بغداد

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الثلاثاء، 13-07-2021 09:49 م

مذكرة تفاهم بين صناعة الأردن وتجارة بغداد

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 الوكيل الاخباري - وقعت غرفة صناعة الأردن وغرفة تجارة بغداد مذكرة تفاهم لتنظيم التعاون الاقتصادي وتبادل المعلومات والوفود التجارية والبحوث.اضافة اعلان


وحسب بيان صحفي، قال رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير الذي وقع المذكرة فيما وقعها عن الجانب العراقي رئيس غرفة تجارة بغداد فراس رسول جعفر، بحضور السفير الأردني لدى العراق الدكتور منتصر العقلة، إن مذكرة التفاهم التي جاء توقيعها على هامش زيارة الوفد الاقتصادي الأردني للعراق، تؤسس لإطار تعاون بناء بين الطرفين، مشيرا إلى أن غرفة تجارة بغداد من التكتلات الاقتصادية المهمة على مستوى دول المنطقة.

 




 

 


 

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