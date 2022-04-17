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الأحد، 17-04-2022 06:03 م

مذكرة تفاهم بين صناعة الأردن ووكالة تطوير الأعمال في أذربيجان

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الوكيل الاخباري - وقعت غرفة صناعة الأردن ووكالة تطوير الأعمال الصغيرة والمتوسطة في جمهورية أذربيجان، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين شركات البلدين وبخاصة الصغيرة والمتوسطة.

وقال رئيس الغرفة، المهندس فتحي الجغبير، الذي وقع مذكرة التفاهم مع رئيس الوكالة أورخان مامادوف، إن صناعة الأردن تسعى دائما إلى التواصل المستمر والوثيق وتبادل المعلومات المتعلقة بالتجارة وفرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي والتجاري مع مختلف الدول.

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